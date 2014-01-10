《即时观点4》中国12月进出口温和增长,全年目标基本实现

路透北京1月10日 - 中国海关周五公布，12月中国出口同比增长4.3%，进口同比增长8.3%，当月贸易顺差256.4亿美元。

2013年外贸进出口总值41,603.31亿美元，同比增长7.6%，基本完成力争增长8%左右的年初目标。

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主要数据:

* 12月出口同比增长4.3%（路透预估为增长4.9%）

* 12月进口同比增长8.3%（路透预估为增长5.3%）

* 12月贸易顺差256.4亿美元(路透调查中值为顺差311.5亿美元)

* 2013年出口同比7.9%；进口同比7.3%

* 2013年贸易顺差2,597.5亿美元。

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中国进出口增速及贸易差额图表 link.reuters.com/teq85v

以下为分析师评论:

-- --招商证券宏观经济研究员 张一平:

12月出口增速有较大回落，主要还是受基数影响，此前11月数据出来后有担心贸易虚增卷土重来的质疑，但现在看可能过于担心了。进口高于预期，主要是因为一般贸易比较强，这和国内需求不错有关。

全年来看进出口增速略低于目标，主要原因是进口差了些，出口7.9%还可以。东盟等新兴经济体对中国出口的作用越来越高，欧美比重相对降了一些。

2014年随着欧美经济好转，对中国出口将带来利好。但考虑到去年1-4月虚假贸易导致基数偏高，也许增速会偏低一些。估计今年全年进出口增速在8-9%之间。

但值得警惕的是，随着美国QE退出等影响，新兴经济体新一年表现还是个很大的未知数。倘若表现糟糕，将冲击到中国出口。

--浙商证券宏观分析师 郭磊：

考虑到季节性和基数，外贸数据算是不温不火。出口一直处于偏弱势状态应该也是目前补库存力度很弱的原因。从主要的工业国经济数据来看，需求端应该还可以，我们猜测外贸仍旧弱势应该部分和坚挺的汇率有关，对汇率预期的不稳定也导致外贸订单摇摆。相对来说进口数据尚可，但是不是趋势性复苏仍需要继续观察。整体来说我们认为这月外贸数据中性。2014年预计会从底部复苏。

----交通银行金融研究中心研究员 陈鹄飞：

出口增速较上月大幅回落，可能有两个方面的原因，一是欧美圣诞新年购物季的影响消退，这从12月中国对美欧出口增速放缓可以看出来；第二可能是受去年高基数效应的影响。

进口方面还可以，较我们的预期高出1个多百分点，这可能和地方政府年底冲政绩，扩大投资带动原材料和大宗商品等进口增加有关。

全年来看并没有完成8%进出口增长目标，主要原因是出口波动比较大，而且7.6%的实际增速中并没有剔除一季度虚假贸易的影响。展望2014年，受海外经济逐渐复苏带动，预计进出口增速在8.5%左右。

--申银万国首席宏观分析师李慧勇：

从全年出口7.9%的增长来看，基本实现了8%的目标，总体看2014年进出口状况会略好一些，外贸增速维持在8-10%。对出口有利的一面是发达经济体复苏加强，不利的一面是亚太新兴市场短期看不到复苏，影响出口，人民币还会继续升值，国内转型要素价格成本继续上涨，会影响出口竞争力。总体而言外贸会改观，但不会改善太多。

进口预计维持当前格局，我们预计今年经济增长在7.5%左右，在此情况下内需不会有显着改变，而且大宗商品价格今年预计不会上涨，甚至下跌，这也会降低进口支付金额。

--民族证券宏观策略分析师陈伟：

12月出口增速略低，可能源于去年基数高的原因。初步看，得益于全球经济复苏持续，2014年出口整体增速有望高于去年，达到9%左右，但如果人民币持续升值，则会对出口形成制约；消费方面则有望回升；然而利率长期高企以及监管政策发酵，也会制约固定资产投资的扩张，使得投资增速继续放缓。预计2014年全年经济增速低于去年水平，达到7.5%左右。

从货币政策面看，上半年政策会延续，下半年存在降准可能。

--中国国家信息中心高级经济师祁京梅：

应该说2013年中国的外贸基本实现预期目标，没有拖经济的后腿，一方面欧美等外围经济环境趋稳有助于中国外贸形势稳定，同时国内经济走势整体平稳，都在预期轨道上运行，因而无论是此前公布的物价数据，亦或今日公布的外贸数据都实现预定目标。

总体看，2013年后几个月的外贸形势比较稳定，不像年初因为虚假贸易导致进出口数据大起大落，估计2014年外贸形势会比2013年好一些。

--广发银行金融市场部交易员颜岩：

2013年对外贸易表现平平，与外围经济复苏的步伐有关。去年下半年开始，新出口订单开始好转，贸易状况转暖。近期新订单指数仍有波动，不过我们认为大方向是好转的。全年贸易顺差不错，大大帮助基础货币的投放。

从这段时间欧美经济的持续好转中，我们看到未来的对外贸易，对经济增长的贡献力度很可能大于去年，这是一个正面影响，也为“调结构”这个长期目标提供了更大空间。货币政策会继续控制流动性总量，为改革提供合理支持，也就是放松的空间很小。

而债券二级市场对此数据反应平淡，与CPI类似，贸易数据也处于市场影响因素的边缘地带。

相关背景:

--中央经济工作会议提出今年要不断提高对外开放水平，保持传统出口优势，创造新的比较优势和竞争优势，扩大国内转方式调结构所需设备和技术等进口。

--商务部发言人沈丹阳预计12月出口还会保持相对较好的发展势头，并指出，11月出口增长较快在预期之中，和套利贸易或套利出口关系不大，因为出口产品构成分布和出口增速地区分布都很广。

--美国敦促中国迅速实施计划中的改革措施，开放国内经济。美国并称将密切关注改革进展，相关官员正致力于解决同中国仍然存在的贸易紧张关系。