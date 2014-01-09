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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 16:37 BJT

台湾央行：共发行731亿台币存单，存单发行余额增1亿

路透台北1月9日 - 台湾央行周四公布，共发行731亿台币存单，相较存单到期730亿台币，存单发行余额增1亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 708

91天期 0.93 15

182天期 1.05 8

央行上日共发行829亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,952.55亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为负305亿台币，累计超额准备为1,368亿，加计前期1%的超额准备为2,325亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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