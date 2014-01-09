台湾债市：五年券殖利率随美债走高，短券标售前谨慎以对

中国已公布经济指标--5月4日
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0
* 反映美债利空，长券表现优于短券 * 明日起短端有连串标售，气氛趋于保守 * 明日五年券103/2区间看1.12-1.14% 路透台北1月9日 - 台湾指标五年期公债103/2 发行前交易殖利率周四收高。一方面反映昨晚 美债殖利率走扬利空，一方面则因自明日起有连串的央行存单、国库券以及短期公债要标售，令殖利率曲线的 短端承受较大压力。 反观10年券102/10 今日走势仍偏强，交易员猜测，在通膨偏低的环境下，无论美债与台债的 长券表现较好，且因去年10年券殖利率弹幅已大，有些去化资金压力的买盘，在农历年前先选择筹码稳定的10 2/10做为停泊标的。 “昨晚美债短券弹最凶，长券反而少。且去年102/10标售寿险拿了不少，逢高还是有着墨的兴趣。”一位 票券商交易员说。 另一寿险业交易员则表示，明日央行要标售两年期定存单，从上周五364天期存单标售结果高于预期来看 ，两年期存单得标利率应该也会较前次走高。并可望对下周一标售的182天期国库券、周二的两年期公债103/1 以及周三标售的103/2产生连动效应。 台湾央行于上周五标售1,000亿台币的364天期存单，加权平均得标利率为0.584%，略高于市场预期，亦高 于上月的0.564%。 交易员估明日五年券103/2发行前交易殖利率区间在1.12-1.14%，10年债102/10则看在1.66-1.70%。 美国公债价格周三下跌，因民间部门就业报告向好，暗示美国经济增长提速，支撑美国联邦储备理事会( 美联储/FED)将在2014年继续缩减购债计划的观点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/02 +0.66 1.1360 1.1300-1.1360 115.50 10 102/10 -0.58 1.6772 1.6770-1.6845 6.5 本周的全球重要经济事件与数据有： 周四：英国央行宣布利率决议；欧洲央行宣布利率决议；美国堪萨斯城联邦储备银行总裁发表演说；欧元 区12月企业景气指数；美国一周初请失业金人数。 周五：美国公布12月非农就业报告；美国圣路易斯联邦储备银行总裁发言。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6772 5 102/11 1.0900 2 102/7 没有成交 (完) (记者 董永年；审校 林高丽)
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0
路透上海5月4日 - 中国保监会周三公布的数据显示，今年一季度，全行业保险业资产总量16.18万亿元人民币，较年初增长7.04%。保险公司资金运用收益1,856.28亿元，同比增加470.81亿元，增长33.98%；资金运用平均收益率1.33%，同比上升0.13个百分点。
路透上海5月4日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.9045元附近，较上日贬值约153点。