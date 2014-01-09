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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 15:30 BJT

台湾债市：五年券殖利率随美债走高，短券标售前谨慎以对

* 反映美债利空，长券表现优于短券
    * 明日起短端有连串标售，气氛趋于保守
    * 明日五年券103/2区间看1.12-1.14%

    路透台北1月9日 - 台湾指标五年期公债103/2 发行前交易殖利率周四收高。一方面反映昨晚
美债殖利率走扬利空，一方面则因自明日起有连串的央行存单、国库券以及短期公债要标售，令殖利率曲线的
短端承受较大压力。
    
    反观10年券102/10 今日走势仍偏强，交易员猜测，在通膨偏低的环境下，无论美债与台债的
长券表现较好，且因去年10年券殖利率弹幅已大，有些去化资金压力的买盘，在农历年前先选择筹码稳定的10
2/10做为停泊标的。
    
    “昨晚美债短券弹最凶，长券反而少。且去年102/10标售寿险拿了不少，逢高还是有着墨的兴趣。”一位
票券商交易员说。  
    
    另一寿险业交易员则表示，明日央行要标售两年期定存单，从上周五364天期存单标售结果高于预期来看
，两年期存单得标利率应该也会较前次走高。并可望对下周一标售的182天期国库券、周二的两年期公债103/1
以及周三标售的103/2产生连动效应。
    
    台湾央行于上周五标售1,000亿台币的364天期存单，加权平均得标利率为0.584%，略高于市场预期，亦高
于上月的0.564%。 
    
    交易员估明日五年券103/2发行前交易殖利率区间在1.12-1.14%，10年债102/10则看在1.66-1.70%。
    
    美国公债价格周三下跌，因民间部门就业报告向好，暗示美国经济增长提速，支撑美国联邦储备理事会(
美联储/FED)将在2014年继续缩减购债计划的观点。  
       
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5    103/02                   +0.66     1.1360   1.1300-1.1360    115.50
   10    102/10                   -0.58     1.6772   1.6770-1.6845       6.5
 
    本周的全球重要经济事件与数据有：    
    周四：英国央行宣布利率决议；欧洲央行宣布利率决议；美国堪萨斯城联邦储备银行总裁发表演说；欧元
区12月企业景气指数；美国一周初请失业金人数。
    周五：美国公布12月非农就业报告；美国圣路易斯联邦储备银行总裁发言。
    
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.6772
          5      102/11                       1.0900
          2       102/7                     没有成交
 (完)

 (记者 董永年；审校 林高丽)
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