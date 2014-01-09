台湾债市：五年券殖利率随美债走高，短券标售前谨慎以对

* 反映美债利空，长券表现优于短券 * 明日起短端有连串标售，气氛趋于保守 * 明日五年券103/2区间看1.12-1.14% 路透台北1月9日 - 台湾指标五年期公债103/2 发行前交易殖利率周四收高。一方面反映昨晚 美债殖利率走扬利空，一方面则因自明日起有连串的央行存单、国库券以及短期公债要标售，令殖利率曲线的 短端承受较大压力。 反观10年券102/10 今日走势仍偏强，交易员猜测，在通膨偏低的环境下，无论美债与台债的 长券表现较好，且因去年10年券殖利率弹幅已大，有些去化资金压力的买盘，在农历年前先选择筹码稳定的10 2/10做为停泊标的。 “昨晚美债短券弹最凶，长券反而少。且去年102/10标售寿险拿了不少，逢高还是有着墨的兴趣。”一位 票券商交易员说。 另一寿险业交易员则表示，明日央行要标售两年期定存单，从上周五364天期存单标售结果高于预期来看 ，两年期存单得标利率应该也会较前次走高。并可望对下周一标售的182天期国库券、周二的两年期公债103/1 以及周三标售的103/2产生连动效应。 台湾央行于上周五标售1,000亿台币的364天期存单，加权平均得标利率为0.584%，略高于市场预期，亦高 于上月的0.564%。 交易员估明日五年券103/2发行前交易殖利率区间在1.12-1.14%，10年债102/10则看在1.66-1.70%。 美国公债价格周三下跌，因民间部门就业报告向好，暗示美国经济增长提速，支撑美国联邦储备理事会( 美联储/FED)将在2014年继续缩减购债计划的观点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/02 +0.66 1.1360 1.1300-1.1360 115.50 10 102/10 -0.58 1.6772 1.6770-1.6845 6.5 本周的全球重要经济事件与数据有： 周四：英国央行宣布利率决议；欧洲央行宣布利率决议；美国堪萨斯城联邦储备银行总裁发表演说；欧元 区12月企业景气指数；美国一周初请失业金人数。 周五：美国公布12月非农就业报告；美国圣路易斯联邦储备银行总裁发言。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6772 5 102/11 1.0900 2 102/7 没有成交 (完) (记者 董永年；审校 林高丽)