路透调查：澳元及新西兰元料缓步走贬，因美元受美联储削减刺激支撑

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 澳元/美元12个月后料回撤至0.8675
* 新西兰元/美元一年后料下滑至0.7988
路透悉尼1月9日 - 分析师再度下调澳元和新西兰元汇率预期，反映美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激规模减码料在一段时间后将支撑美元。
路透对48位分析师的调查显示，分析师预期明年此时澳元兑美元 将下滑至0.8675，低于12月时预估的0.8800。不过跌势料缓慢，距今三个月后澳元料在0.8900，六个月后料为0.8800。
澳元兑美元目前约报0.8876。其2013年大幅贬值14%，为2008年以来首年见贬。
澳元走贬多是因市场预期美国经济改善，使得美元走强；且澳洲央行亦一再口头干预试图掼压澳元。
另对44位分析师的调查显示，新西兰元兑美元 一年后料降至0.7988，低于当前的0.8264。
新西兰元去年仅下滑0.8%，主要受到经济改善的支撑，而房市过热也提高了升息的的预期，最快本月就可能升息。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申