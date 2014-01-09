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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 15:38 BJT

路透调查：澳元及新西兰元料缓步走贬，因美元受美联储削减刺激支撑

* 澳元/美元12个月后料回撤至0.8675

* 新西兰元/美元一年后料下滑至0.7988

路透悉尼1月9日 - 分析师再度下调澳元和新西兰元汇率预期，反映美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激规模减码料在一段时间后将支撑美元。

路透对48位分析师的调查显示，分析师预期明年此时澳元兑美元 将下滑至0.8675，低于12月时预估的0.8800。不过跌势料缓慢，距今三个月后澳元料在0.8900，六个月后料为0.8800。

澳元兑美元目前约报0.8876。其2013年大幅贬值14%，为2008年以来首年见贬。

澳元走贬多是因市场预期美国经济改善，使得美元走强；且澳洲央行亦一再口头干预试图掼压澳元。

另对44位分析师的调查显示，新西兰元兑美元 一年后料降至0.7988，低于当前的0.8264。

新西兰元去年仅下滑0.8%，主要受到经济改善的支撑，而房市过热也提高了升息的的预期，最快本月就可能升息。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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