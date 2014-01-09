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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 15:13 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：市场对中国CPI意外回落反应平淡

0648 GMT

* 澳元/美元跌0.33%，美元/加元涨0.18%，欧元/美元涨0.12%，欧元/日圆升0.39%

* 日经指数跌1.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数降0.47%，美元/韩元跌0.26%，10年期美债收益率为2.9857%

* 中国通胀触及七个月低点，令政策收紧的忧虑减退

* 澳洲低利率提升消费者人气

* 韩国央行维持利率不变，对经济复苏更有信心

* 如欲查看欧洲市场开盘图表，请点选(r.reuters.com/dec27t)(完)

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