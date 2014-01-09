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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 18:08 BJT

表格：欧元区12月经济景气指数升至100.0，调查预估为99.1

路透布鲁塞尔1月9日 - 欧盟执委会周四公布：

* 欧元区12月企业景气指数为0.27(调查预估为0.22)，11月修正为0.31--欧盟执委会

* 欧元区12月经济景气指数升至100.0(调查预估为99.1)，11月为98.4

* 欧元区12月工业景气指数为负3.4，11月为负3.9

* 欧元区12月服务业景气指数为0.2，11月为负0.9

* 欧元区12月消费者信心指数为负13.6，11月为负15.4

* 欧元区12月消费者通胀预期指数为14.9，11月为14.0

详细数据如下：

欧元区 10月 11月 12月

经济景气 97.7 98.4 100.0

工业 -5.0 -3.9 -3.4

服务业 -3.7 -0.9 0.2

消费 -14.5 -15.4 -13.6

零售贸易 -7.8 -7.8 -5.1

建筑 -29.7 -30.7 -27.1

生产者通胀预期 1.1 1.5 2.4

消费者通胀预期 16.7 14.0 14.9

企业信心 -0.03 0.31 0.27

欲浏览欧盟执委会数据，请点选：(here)。(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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