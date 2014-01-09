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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 15:19 BJT

韩国债市：公债收低，稍早时韩国央行维持政策利率不变

路透首尔1月9日 - 韩国公债周四收低，韩国央行稍早时决定维持政策利率不变，迫使一些投资人解除对降息的投机性押注。

指标10年期韩债收益率 收高2.9个基点，三年期公债期货3月合约 收低0.13点。

今日收盘价 上日收市价

韩国公债期货 KTBc1* 105.63 105.76

10年期公债收益率 3.674% 3.645%

5年期公债收益率 3.277% 3.238%

* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪 审校 石冠兰)
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