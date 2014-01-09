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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 15:26 BJT

表格：外资在韩国股市买超693亿韩元，为连续第四日买超

路透首尔1月9日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超693亿韩元，连续第四日买超，期间累计买超金额为3,884亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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1月9日 69.3 -269.3 170.6

1月8日 166.4 -117.5 -51.7

1月7日 101.0 -46.8 -57.2

1月6日 51.7 -114.1 52.2

1月3日 -312.1 -135.4 421.6

1月2日 -313.6 -175.0 473.3

12月30日 116.7 19.3 -143.7

12月27日 70.7 -71.0 5.0

12月26日 -12.1 628.7 -614.4

12月24日 -54.5 456.4 -385.9

12月23日 71.6 223.5 -263.6

12月20日 -17.1 205.3 -183.2

12月19日 108.5 84.1 -176.6

12月18日 -123.7 265.2 -128.5

12月17日 53.0 94.5 -77.1

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本月以来 -237.3 -858.1 1,008.7

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今年以来 -237.3 -858.1 1,008.7

---------------------------------------------(完)
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