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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 15:50 BJT

路透调查：印度卢比2014年料相对平稳，外资流出现象将缓解--分析师

路透1月9日 - 一份路透调查显示，印度卢比在经历2013年的剧烈波动后，今年表现料相对稳定，因在美国联邦储备理事会(美联储, FED)开始缩减购债政策的条件下，该国经常帐赤字改善，将有助于抑制资金外流。

超过25位外汇分析师参与的调查显示，印度卢比兑美元 一个月后料在62.4，三个月和12个月后料分别在62.9和62.0。周四印度卢比兑美元报62.2。

当美联储暗示将着手缩减大规模刺激计划时，海外投资者感到焦虑，并把资金撤出几乎全部的新兴市场，那些经常帐高度赤字的国家受创最深。

去年5月到8月间，印度卢比是汇率跌度最高的货币之一。印度卢比一度触及68.85的低位，这要比2013年初的水准低了20%；卢比去年跌幅为11%。

“我们预计2014年印度卢比表现更趋平稳。”BTMU的分析师们在一份致客户的报告中表示。

“外资机构投资者的资金流出程度，不会再像2013年5月到8月间那样剧烈，因为美联储已经声明缩减购债计划并不等于收紧政策。这有助于维持利率预期。”

此次调查中的分析师们还表示，今年6月大选将是推动印度卢比走势的决定性要素。

“一段时间内将出现某种程度上的不确定性，另一层担心则是大选后的改革措施。”AK Capital分析师Shakti Satapathy说。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
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