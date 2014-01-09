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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 15:56 BJT

中国期市：沪铜午盘跳水收创两周低位，基本面支撑不稳期价补跌

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1403     51,220     -1.41      237,872 
         黄金(au)     1406     243.75     -0.41      159,470 
         螺纹钢 (rb)  1405      3,456     -0.20    1,277,436 
         橡胶 (ru)    1405     16,855      0.45      212,692 
 大商所  豆粕 (m)     1405      3,324      0.97    1,567,954 
         豆油 (y)     1405      6,636      0.45      773,850 
         焦炭 (j)     1405      1,372     -2.76      242,250 
 郑商所  白糖 (sr)    1405      4,547     -0.68      676,388 
         棉花 (cf)    1405     19,695      0.31       72,942 
 中金所  沪深300(if)  1401    2,223.6     -0.87       87,542 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦; 审校 曾祥进)
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