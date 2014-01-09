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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 16:09 BJT

表格: 人民币兑美元2014年预计升值1.7%，一季度料持稳--路透调查

路透北京1月9日 - 路透调查显示，人民币兑美元 近期料在6.05元附近维稳
盘整，三个月之后重拾升值之旅，六个月后料升值至6.0元，年底则高见5.95元，即2014年
全年升值1.7%。
    
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   以下为本次路透调查结果: 
      
                   一个月   三个月   六个月   12个月后
                     后       后       后     
             中值   6.05     6.05     6.00      5.95
             均值   6.06     6.05     6.02      5.97
             最小   6.04     6.00     5.93      5.83
             最大   6.12     6.13     6.15      6.20
           调查数    20       25       26        26
                                                  
 FORECAST           6.05     6.00     5.98      5.95
 澳新银行           6.05     6.05     6.03      5.97
 交通银行           6.05     6.03     6.01      6.00
 西班牙对外银行     6.09     6.06     6.02      5.97
 三菱东京日联银行     -      6.00     5.93      5.83
 东方汇理           6.06     6.08     6.05      6.00
 广发银行           6.05     6.00     5.95      5.90
 兴业银行           6.04     6.00     5.95      5.93
 招商银行           6.04     6.02     5.99      5.89
 花旗集团             -        -      6.08      6.05
 德卡银行             -      6.05     6.00      5.95
 高盛                 -      6.11     6.10      6.05
 瑞典商业银行       6.08     6.08     6.07      6.05
 华宝信托           6.09     6.07     6.04      6.00
 Informa Global M   6.05     6.05     6.05      6.04
 arkets                                       
 摩根大通           6.04     6.01     5.98      5.95
 梅投资银行         6.07     6.05     6.00      5.85
 民生银行           6.12     6.13     6.15      6.20
 摩根士丹利         6.06     6.08     5.99      5.91
 法国外贸银行         -      6.08     6.04      5.94
 北欧银行             -      6.10     6.00      5.95
 华侨银行           6.05     6.03     6.00      5.95
 平安证券           6.05     6.03     6.00      5.98
 苏格兰皇家银行     6.05     6.02     5.99      5.94
 裕信银行           6.05     6.03     6.00      5.95
 富国银行           6.05     6.06     6.05      5.99
      
    注: ~为未提供数据.(完)

 (整理 李文科; 审校 黄凯)
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