表格: 人民币兑美元2014年预计升值1.7%，一季度料持稳--路透调查

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京1月9日 - 路透调查显示，人民币兑美元 近期料在6.05元附近维稳 盘整，三个月之后重拾升值之旅，六个月后料升值至6.0元，年底则高见5.95元，即2014年 全年升值1.7%。 欲浏览相关路透调查稿件,请点击 以下为本次路透调查结果: 一个月 三个月 六个月 12个月后 后 后 后 中值 6.05 6.05 6.00 5.95 均值 6.06 6.05 6.02 5.97 最小 6.04 6.00 5.93 5.83 最大 6.12 6.13 6.15 6.20 调查数 20 25 26 26 FORECAST 6.05 6.00 5.98 5.95 澳新银行 6.05 6.05 6.03 5.97 交通银行 6.05 6.03 6.01 6.00 西班牙对外银行 6.09 6.06 6.02 5.97 三菱东京日联银行 - 6.00 5.93 5.83 东方汇理 6.06 6.08 6.05 6.00 广发银行 6.05 6.00 5.95 5.90 兴业银行 6.04 6.00 5.95 5.93 招商银行 6.04 6.02 5.99 5.89 花旗集团 - - 6.08 6.05 德卡银行 - 6.05 6.00 5.95 高盛 - 6.11 6.10 6.05 瑞典商业银行 6.08 6.08 6.07 6.05 华宝信托 6.09 6.07 6.04 6.00 Informa Global M 6.05 6.05 6.05 6.04 arkets 摩根大通 6.04 6.01 5.98 5.95 梅投资银行 6.07 6.05 6.00 5.85 民生银行 6.12 6.13 6.15 6.20 摩根士丹利 6.06 6.08 5.99 5.91 法国外贸银行 - 6.08 6.04 5.94 北欧银行 - 6.10 6.00 5.95 华侨银行 6.05 6.03 6.00 5.95 平安证券 6.05 6.03 6.00 5.98 苏格兰皇家银行 6.05 6.02 5.99 5.94 裕信银行 6.05 6.03 6.00 5.95 富国银行 6.05 6.06 6.05 5.99 注: ~为未提供数据.(完) (整理 李文科; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申