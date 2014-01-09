版本:
中国
市场报道 | 2014年 1月 9日 星期四 15:48 BJT

《汇市简讯》若英国央行声明温和，英镑多头存在获利了结空间

0734 GMT

* 若1200GMT公布的英国央行声明基调温和，英镑多头存在获利了结的空间

* 7%的失业率门槛受关注

* 1.6470处有英镑/美元卖单(周三高位是1.6472，1月3日高位是1.6474)

* 1.6438上方有停止位，若触发则会走向1.6472,之后回落至1.6437

* 美国ADP就业报告后低点是1.6400，周二低点是1.6374,周一低点是1.6337。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王洋; 审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐