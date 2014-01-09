版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 15:52 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶受油价上涨的支撑收高，但涨幅受限

路透曼谷1月9日 - 东京期胶周四收高，交易员表示期胶受油价上涨的支撑，但涨幅仍有限。

东京工业品交易所(TOCOM)指标6月期胶 涨1.7日圆，结算价报每公斤257.0日圆。

“油价上涨帮助激励TOCOM期胶买盘，但成交量偏淡则使涨幅受抑，”曼谷一交易员称。

周四成交量仅7,519口，通常日成交量都超过10,000口。

交易员表示，TOCOM期胶今日收在重要支撑水准255日圆上方，因此周五可望进一步走高，不过周末前的获利了结可能限制涨势。

上海期交所主力5月期胶合约 涨75元人民币，收报每吨16,855元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约 最新报每公斤218.5美分，跌0.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐