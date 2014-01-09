版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 16:11 BJT

金属期市：伦铜触及两周低点，市场担忧美联储缩减购债

0717GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.93%至每吨7,275.50美元，上日收盘变动不大。价格稍早曾跌至12月24日迄今最低位每吨7,259美元。

上海期交所主力3月期铜 下跌1.41%，收在每吨51,220元人民币。

美元指数周四稍早徘徊在七周高点，连续第二个交易日上涨，此前美国公布良好的民间就业报告。

Lau表示，稍早有关交易所库存下降和印尼可能禁止铜精矿出口的消息，曾给铜价带来支撑。

不过，印尼矿业部周三提出一项建议，将允许精矿石出口延续到2017年。这实际上放松了即将生效的矿石出口禁令 ，她表示这可能削弱对铜价起到的支撑力度。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 王翔琼/)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐