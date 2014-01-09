春节前中国黄金需求强劲，推高溢价

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡1月8日 - 中国消费者在春节前快速购买黄金，推高了黄金在中国市场上的溢价。
根据当地媒体报导，拥挤的金店里到处都是匆忙购买黄金首饰的中年女性，另一些人则购买硬币和印有马形图案的金条。中年女性是中国最主要的黄金买家。
通常，中国的春节会引发一波购金热潮，中国人认为黄金会带来好运，也往往会购买并以礼赠人。
本周，上海黄金交易所(SGE)千足金的溢价攀升至每盎司逾20美元，高于去年年底的个位数溢价。
香港永丰贵金属(Wing Fung Precious Metals)交易主管Peter Fung表示：“自上周开始需求十分强劲。”
“买兴还将持续两周，甚至可能会贯穿第一季度。”
根据菜市口百货网站的数据，菜百旗舰店1月1日开门营业第一个小时的销售额即达到1,000万元人民币(165万美元)。
截至当天，18家菜百门店的销售额达到2亿元人民币。
上海黄金交易所的交易量也有增加。该交易所周一的交易量达到八个月高点，但之后买速已有所放缓。
巴克莱分析师在本周早些时候的报告中称：“上海黄金交易所的交易量说明春节前这段时间的黄金需求依然强劲。”
“鉴于黄金价格依然敏感，黄金需求很可能持续增长，但2014年增速将放缓。”(完)
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申