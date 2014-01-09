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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 16:19 BJT

香港股市：恒生国企指数收在逾四个月低点，恒指亦告下跌

长城汽车 大幅下挫8.5%。这家中国最大的运动型多功能车(运动休旅车,SUV)制造商于周三稍晚表示，2014年销售目标定在88万辆。交易员表示，该数字处于市场预估区间的较低端。

中国汽车工业协会周四称预计今年汽车销量将增长8-10%之后，汽车制造商股价加速下跌。2013年汽车销量增长率为13.9%。(完)
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