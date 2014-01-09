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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 16:21 BJT

路透专访：佳能海外生产将迁回日本，借日圆贬值机遇--会长

路透东京1月9日 - 全球最大的相机制造商日本佳能 希望提高国内产能，因其预计日圆续贬，本国制造业成本会因此下滑。

佳能在2008年金融危机时将相机及影印机(复印机)生产线移往海外，但现在可能将回归日本制造，佳能寄望安倍首相的经济刺激计划，可望让日圆汇价低于金融危机前的水平。

佳能有约80%营收来自海外。会长御手洗富士夫周四在接受路透专访时表示，未来三年内，佳能将把日本制造比例从42%提高至50%。

他表示“期待”日圆能继去年跌逾20%之后今年更加贬值，希望这有助于提升该公司2014年营收及获利成长超过5%。

不过，2013年小型相机市场大幅萎缩，且高端相机销售意外遭遇疲软，意味着即使佳能已在前两次公布财报时已经下调获利预估，今年恐怕将无法达成财测目标。

御手洗富士夫说，佳能去年营收可能成长7%左右，原预估目标为增加7.8%至3.75万亿日圆，而营业利润成长幅度可能与11.2%的目标相符。佳能将在1月29日公布2013年财报。(完) (编译 李婷仪 审校 田建华)
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