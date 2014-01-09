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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 16:12 BJT

全球金市：现货金几无变动，聚焦美国非农数据

0737 GMT，现货金 微升0.1%至每盎司1,226.90美元，此前两日下挫1%。

“今年金价主要因素在于美联储缩减QE的方式，”华侨银行分析师Barnabas Gan称。

“美国经济前景看似不错，如果美联储继续缩减购债，美元计价的黄金将对美元强势反应敏感，”Gan称，并预计金价可能跌至1,150美元。

交易商在关注周四将发布的美国周度失业金申领数据，以及周五的非农就业报告，以寻找经济状况的线索。

金市投资者人气继续偏空，因全球最大上市交易黄金基金SPDR Gold Trust 周三持仓量降1.5吨至793.12吨，达到五年低点。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1226.9 1.19 0.1

现货银 19.56 0.06 0.31

现货铂金 1412 -1.5 -0.11

现货钯金 733 -0.5 -0.07

COMEX期金 1226.2 0.7 0.06

COMEX期银 19.56 0.02 0.11

汇率

欧元/美元 1.3594

美元指数 80.998

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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