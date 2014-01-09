全球金市：现货金几无变动，聚焦美国非农数据

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
0737 GMT，现货金 微升0.1%至每盎司1,226.90美元，此前两日下挫1%。
“今年金价主要因素在于美联储缩减QE的方式，”华侨银行分析师Barnabas Gan称。
“美国经济前景看似不错，如果美联储继续缩减购债，美元计价的黄金将对美元强势反应敏感，”Gan称，并预计金价可能跌至1,150美元。
交易商在关注周四将发布的美国周度失业金申领数据，以及周五的非农就业报告，以寻找经济状况的线索。
金市投资者人气继续偏空，因全球最大上市交易黄金基金SPDR Gold Trust 周三持仓量降1.5吨至793.12吨，达到五年低点。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1226.9 1.19 0.1
现货银 19.56 0.06 0.31
现货铂金 1412 -1.5 -0.11
现货钯金 733 -0.5 -0.07
COMEX期金 1226.2 0.7 0.06
COMEX期银 19.56 0.02 0.11
汇率
欧元/美元 1.3594
美元指数 80.998
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申