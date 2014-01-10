中国债市：银行间市场12月债券托管增加1,792亿元，银行连五月增持

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透北京1月10日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，2013年12月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计近28.6万亿元人民币，其中当月净增加1,791.78亿元。
按中债口径，在当月不少机构减仓的情况下，商业银行已连续第五个月增持。其中全国性银行在连增两个月后小幅减仓，而城商行则延续了自去年5月以来的连增势头。
去年下半年以来，银行间市场现券成交量渐回升。12月现券交割量为17,175.04亿元，续创七个月来的高点。
从分项数据来看，政府债券12月的托管量净增加692.40亿元，央票无变化，政策性银行债则净增699.10亿元。
上海清算所方面，12月净增托管量收敛至455.04亿元，其中非公开定向债务融资工具和中期票据担纲主力。另外，当月新增的同业存单，期内发行规模达340亿元。
中债登和上海清算所债券统计数据中包括银行间债市、跨市场发行的国债和企业债、柜台市场及其它。
以下为2013年12月末按债券统计的中债登和上海清算所债券托管量的变化情况(单位：亿元人民币):
2013年12月末 当月增减 当年累计增减
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中债登 259,113.26 1,336.74 21,544.15
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上海清算所 26,870.42 455.04 9,832.89
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合计 285,983.68 1,791.78 31,377.04
以下为2013年12月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):
2013年12月末 当月增减 当年累计增减
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商业银行 166,818.11 324.33 9,176.33
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基金公司 26,758.20 -149.75 3,114.38
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保险机构 23,229.19 -61.41 1,131.94
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证券公司 1,586.77 -19.42 -3.03
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以下为2013年12月末主要债券品种的托管量(单位：亿元人民币):
中债登数据 2013年12月末 当月增减 当年累计增减
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政府债券 91,780.65 692.40 11,044.72
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央行票据 5,521.72 0.00 -7,918.00
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政策性金融债 88,719.58 699.10 10,137.25
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政府支持机构债 9,800.00 300.00 1,550.00
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商业银行债 12,938.00 -167.00 285.40
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资本工具 15.00 0.00 15.00
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非银行金融机构债 362.00 -40.00 -11.00
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企业债券 23,358.65 24.87 4,056.42
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中期票据 26,323.40 -200.00 2,351.40
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集合票据 91.57 -1.70 -53.45
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资产支持证券 171.39 29.06 95.11
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外国债券 31.30 0.00 -8.70
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上海清算所数据 2013年12月末 当月增减 当年累计增减
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短期融资券 8,244.20 -529.10 117.23
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超短期融资券 4,729.00 94.00 1,198.00
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中期票据 2,516.10 206.80 2,516.10
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区域集优中小企业 99.26 3.50 56.62
集合票据
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非公开定向债务 9,381.28 376.20 4,938.98
融资工具
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金融企业短期融资券 809.90 -28.00 514.90
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非金融企业资产 97.80 0.00 40.80
支持票据
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信贷资产支持证券 182.88 -8.36 -9.74
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资产管理公司金融债 220.00 0.00 120.00
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同业存单 340.00 340.00 340.00
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政府支持机构债券 250.00 0.00 0.00
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以下为2013年12月债券的主要发行和交易情况(单位：亿元人民币):
中债登数据 2013年12月 2013年累计 2012年全年
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债券发行量
其中:本币债 2,931.26 56,453.94 58,119.44
美元债 -- 8.65 --
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现券交割量
(银行间) 17,175.04 369,733.59 708,413.22
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回购交割量 147,728.59 1,589,265.88 1,475,957.50
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债券兑付 1,425.02 34,573.09 28,575.85
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上海清算所数据 2013年12月 2013年累计 2012年全年
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债券发行量 2,001.60 27,845.02 18,934.54
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债券兑付量 1,546.56 18,022.13 6,053.70
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现券清算量 1,916.61 52,413.56 77,392.83
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回购清算量 4,555.78 55,949.85 41,220.06
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。
目前银行间市场利率债和企业债主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)、中期票据和资产支持证券等。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇/张喜良)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。