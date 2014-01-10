中国债市：银行间市场12月债券托管增加1,792亿元，银行连五月增持

路透北京1月10日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，2013年12月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计近28.6万亿元人民币，其中当月净增加1,791.78亿元。

按中债口径，在当月不少机构减仓的情况下，商业银行已连续第五个月增持。其中全国性银行在连增两个月后小幅减仓，而城商行则延续了自去年5月以来的连增势头。

去年下半年以来，银行间市场现券成交量渐回升。12月现券交割量为17,175.04亿元，续创七个月来的高点。

从分项数据来看，政府债券12月的托管量净增加692.40亿元，央票无变化，政策性银行债则净增699.10亿元。

上海清算所方面，12月净增托管量收敛至455.04亿元，其中非公开定向债务融资工具和中期票据担纲主力。另外，当月新增的同业存单，期内发行规模达340亿元。

中债登和上海清算所债券统计数据中包括银行间债市、跨市场发行的国债和企业债、柜台市场及其它。

以下为2013年12月末按债券统计的中债登和上海清算所债券托管量的变化情况(单位：亿元人民币):

2013年12月末 当月增减 当年累计增减

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中债登 259,113.26 1,336.74 21,544.15

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上海清算所 26,870.42 455.04 9,832.89

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合计 285,983.68 1,791.78 31,377.04

以下为2013年12月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

2013年12月末 当月增减 当年累计增减

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商业银行 166,818.11 324.33 9,176.33

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基金公司 26,758.20 -149.75 3,114.38

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保险机构 23,229.19 -61.41 1,131.94

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证券公司 1,586.77 -19.42 -3.03

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以下为2013年12月末主要债券品种的托管量(单位：亿元人民币):

中债登数据 2013年12月末 当月增减 当年累计增减

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政府债券 91,780.65 692.40 11,044.72

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央行票据 5,521.72 0.00 -7,918.00

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政策性金融债 88,719.58 699.10 10,137.25

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政府支持机构债 9,800.00 300.00 1,550.00

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商业银行债 12,938.00 -167.00 285.40

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资本工具 15.00 0.00 15.00

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非银行金融机构债 362.00 -40.00 -11.00

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企业债券 23,358.65 24.87 4,056.42

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中期票据 26,323.40 -200.00 2,351.40

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集合票据 91.57 -1.70 -53.45

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资产支持证券 171.39 29.06 95.11

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外国债券 31.30 0.00 -8.70

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上海清算所数据 2013年12月末 当月增减 当年累计增减

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短期融资券 8,244.20 -529.10 117.23

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超短期融资券 4,729.00 94.00 1,198.00

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中期票据 2,516.10 206.80 2,516.10

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区域集优中小企业 99.26 3.50 56.62

集合票据

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非公开定向债务 9,381.28 376.20 4,938.98

融资工具

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金融企业短期融资券 809.90 -28.00 514.90

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非金融企业资产 97.80 0.00 40.80

支持票据

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信贷资产支持证券 182.88 -8.36 -9.74

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资产管理公司金融债 220.00 0.00 120.00

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同业存单 340.00 340.00 340.00

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政府支持机构债券 250.00 0.00 0.00

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以下为2013年12月债券的主要发行和交易情况(单位：亿元人民币):

中债登数据 2013年12月 2013年累计 2012年全年

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债券发行量

其中:本币债 2,931.26 56,453.94 58,119.44

美元债 -- 8.65 --

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现券交割量

(银行间) 17,175.04 369,733.59 708,413.22

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回购交割量 147,728.59 1,589,265.88 1,475,957.50

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债券兑付 1,425.02 34,573.09 28,575.85

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上海清算所数据 2013年12月 2013年累计 2012年全年

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债券发行量 2,001.60 27,845.02 18,934.54

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债券兑付量 1,546.56 18,022.13 6,053.70

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现券清算量 1,916.61 52,413.56 77,392.83

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回购清算量 4,555.78 55,949.85 41,220.06

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。