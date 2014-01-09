香港个股：渣打自4月1日起合并企业银行及个人银行，财务董事将离任

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月9日 - 业务聚焦亚洲的渣打集团 周四称，自4月1日起合并企业银行及个人银行，以精简化地区性架构，达至激活业务增长动力之策略。
渣打集团在联交所一份声明中称，集团两大主营业务--企业银行及个人银行将会合二为一，按客户类别分为三个组并由五个环球产品部门提供支援，并将裁减两项业务中产品团队及支援性部门出现的重叠部分，从而降低成本。
渣打行政总裁Peter Sands称，“重整业务为渣打实施新订之策略及激活业务增长动力而采取的下一步关键性步骤。”
渣打同时宣布，集团执行董事兼财务董事Richard Meddings将于6月底前退任董事会职务及离开。
渣打此前调降未来两年的收入增长预估，长期目标仍为实现年收入增长至少10%，但短期内的增长率很可能是“较高的个位数”，主要受全球经济成长放缓以及监管收紧的影响。 （完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申