《综述》新兴亚币可望安度美联储减码逆流，2014年料小幅上扬

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**2013年大输家**
印尼卢比去年领跌，兑美元重挫21%，印度卢比 也下跌逾11%。由于市场担忧上述两国高度依赖外资来填补其大规模的经常帐赤字，因此其汇市受到重创。
印尼和印度将在今年上半年举行大选，分析师称选举结果可能对其货币造成影响。
当印度卢比兑美元去年8月跌至68.85时，“可能就实际有效汇率而言已经触及了底部，”BTMU分析师上周在2014年汇市展望的客户报告中写道。
调查显示，印度卢比可能一个月后达到62.40，六个月后为63.00，12月前报62.00，基本接近周四的现货汇率。该预估是基于政府财政状况有所改善的预期。
韩元/美元 料将在未来三个月上涨，但可能在今年底前下跌0.6%，因日圆 走软有损韩国出口前景。
泰铢 有望在2014年上涨约0.8%，去年下跌约7%。
在国内需求乏力时期，虽然货币疲软增加了亚洲国家的进口成本，但由于美国强劲复苏，分析师目前预计货币贬值有助于在2014年提振出口。
“随着全球经济活动走强，中国经济趋稳，由出口驱动的亚洲经济体正显示出一些变化，”瑞典商业银行的Helenius称。
“对亚洲国家的外部需求而言，发达经济体仍很重要，因此G3进口走强，这对今年的亚洲出口显然是个好信号，”她称。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申