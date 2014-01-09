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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 16:37 BJT

《综述》新兴亚币可望安度美联储减码逆流，2014年料小幅上扬

**2013年大输家**

印尼卢比去年领跌，兑美元重挫21%，印度卢比 也下跌逾11%。由于市场担忧上述两国高度依赖外资来填补其大规模的经常帐赤字，因此其汇市受到重创。

印尼和印度将在今年上半年举行大选，分析师称选举结果可能对其货币造成影响。

当印度卢比兑美元去年8月跌至68.85时，“可能就实际有效汇率而言已经触及了底部，”BTMU分析师上周在2014年汇市展望的客户报告中写道。

调查显示，印度卢比可能一个月后达到62.40，六个月后为63.00，12月前报62.00，基本接近周四的现货汇率。该预估是基于政府财政状况有所改善的预期。

韩元/美元 料将在未来三个月上涨，但可能在今年底前下跌0.6%，因日圆 走软有损韩国出口前景。

泰铢 有望在2014年上涨约0.8%，去年下跌约7%。

在国内需求乏力时期，虽然货币疲软增加了亚洲国家的进口成本，但由于美国强劲复苏，分析师目前预计货币贬值有助于在2014年提振出口。

“随着全球经济活动走强，中国经济趋稳，由出口驱动的亚洲经济体正显示出一些变化，”瑞典商业银行的Helenius称。

“对亚洲国家的外部需求而言，发达经济体仍很重要，因此G3进口走强，这对今年的亚洲出口显然是个好信号，”她称。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
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