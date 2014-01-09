中国债市：流动性显好IRS再跌，政策变动不大后市仍看资金脸色

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海1月9日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四下跌，交易员认为，流动性进一步向好，跟随现券走势，IRS同步回落，午后跌幅略有收窄，考虑到元月以来已累积不小跌幅，后续走势应密切关注资金面状况。
他们并指出，央行公开市场本周继续零操作，容忍目前宽松的流动性，主要是考虑到春节前的资金备付需求，总体偏紧的政策基调应没有变化，因此IRS连续下行仍属于资金面主导的波段行情。
“Repo 1Y上午跌了有10个bp（基点），5.0%以下有成交，下午收回来一点，大约在5.03%-5.04%附近，主要还是资金的关系，”北京一商业银行交易员称。
他并指出，新年以来IRS累计跌幅已逾20个bp，综合经济数据和央行公开市场操作来看，货币政策偏紧的基调暂时未见调整必要，IRS本轮下行仍是由资金主导的小行情,未来能否继续向下，仍要视资金"脸色"而动。
“大家对未来资金面还是偏谨慎的，春节后会不会重启正回购？之前做的SLF(常备借贷便利)会不会续做？”他称。
资金方面，银行间市场主要回购加权利率 CNREPO=CFXS 周四延续跌势，七天回购利率一度跌破4%，但跨月资金则供不应求，价格持续攀升。市场人士表示，14天以内资金供给仍旧充裕，但年底资金需求则只增不减，机构谨慎心态难改，密切关注即将到来的月中缴税是否对资金面造成冲击。
公开市场上，央行公开市场连续两周零操作“以静制动”。考虑到后续财税上缴及春节前现金备付压力难免，若有需要，央行应会适度出手微调流动性，但总体政策应不改偏紧的基调。
另外，统计局最新数据显示，中国2013年全年CPI同比上涨2.6%，远低于年初设定的3.5%控制目标。12月PI同比上涨2.5%，涨幅创七个月新低；展望新的一年，预计通胀仍将温和可控，而这会为调结构创造更多政策空间，同时预期货币政策会出现明显放松仍不现实。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.9950/5.0959 4.9825/5.0625 5.0250/5.1050 5.0800/5.1725 5.0734/5.3409
上日 5.0475/5.1475 4.9863/5.0700 5.0271/5.1150 5.0804/5.1675 5.0675/5.3325
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变动 -0.0525/-0.0516 -0.0038/-0.0075 -0.0021/-0.0100 -0.0004/+0.0050 +0.0059/+0.0084
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年12月人民币IRS成交的名义本金总额为1,717.86亿元，较11月的2,657亿元减逾三成。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申