欧元债市：葡萄牙及西班牙收益率小幅上升，两国即将发行公债料需求良好

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
由于市场认为欧洲央行将长期保持低利率，甚至进一步降息，这种预期支撑了高收益的欧元区债券。
欧洲央行料将在周四会议后维持利率在记录低点0.25%，并重申在通胀持续太低或货币市场过紧时放宽政策。
葡萄牙10年期公债收益率 最新涨3个基点至5.47%，在年初以来下滑70个基点后小幅反弹，而5年期公债收益率 涨6个基点至4.17%。
西班牙10年期公债收益率 升1个基点至3.89%，今年已经下跌40个基点至四年低点，而5年期公债收益率 微升。
“欧洲债市买需强劲。在葡萄牙，还有一个原因是经济前景向好，而且葡萄牙可能不需要第二轮援助，或许会请求预备计划，”法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师Patrick Jacq称。
投资者对垃圾级葡萄牙公债的人气上涨，也源自评级机构可能上调该国信用评级。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 李婷仪/朱晓军/田建华)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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