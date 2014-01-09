欧元债市：葡萄牙及西班牙收益率小幅上升，两国即将发行公债料需求良好

由于市场认为欧洲央行将长期保持低利率，甚至进一步降息，这种预期支撑了高收益的欧元区债券。

欧洲央行料将在周四会议后维持利率在记录低点0.25%，并重申在通胀持续太低或货币市场过紧时放宽政策。

葡萄牙10年期公债收益率 最新涨3个基点至5.47%，在年初以来下滑70个基点后小幅反弹，而5年期公债收益率 涨6个基点至4.17%。

西班牙10年期公债收益率 升1个基点至3.89%，今年已经下跌40个基点至四年低点，而5年期公债收益率 微升。

“欧洲债市买需强劲。在葡萄牙，还有一个原因是经济前景向好，而且葡萄牙可能不需要第二轮援助，或许会请求预备计划，”法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师Patrick Jacq称。

投资者对垃圾级葡萄牙公债的人气上涨，也源自评级机构可能上调该国信用评级。(完)

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