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货币新闻 | 2014年 1月 10日 星期五 13:44 BJT

台股业绩：台积电去年12月合并营收496.8亿台币，年增率33.7%

路透台北1月10日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周五公布，去年12月合并营收为496.8亿台币，较上年同期增33.7%，较上月则升12.1%。

台积电2013年全年营收5,970.2亿台币，较2012年增17.8%。

台积电此前表示，预估去年第四季合并营收在1,440-1,470亿台币，较第三季的1,625.77亿衰退约10%，因高端智能手机需求疲软及库存调整。

该股今日收高0.99%，报102台币；大盘加权股价指数 微幅收涨0.17%。

台积电最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2013年12月 496.8 +12.1 +33.7

2013年11月 443.3 -14.4 +0.1

2013年10月 518.0 -6.5 +3.6(完)

参考相关细节，可点选台积电网站，网址为(here)

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台股业绩，请点选 (记者 高洁如; 审校)
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