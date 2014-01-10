台股业绩：台积电去年12月合并营收496.8亿台币，年增率33.7%

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透台北1月10日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周五公布，去年12月合并营收为496.8亿台币，较上年同期增33.7%，较上月则升12.1%。
台积电2013年全年营收5,970.2亿台币，较2012年增17.8%。
台积电此前表示，预估去年第四季合并营收在1,440-1,470亿台币，较第三季的1,625.77亿衰退约10%，因高端智能手机需求疲软及库存调整。
该股今日收高0.99%，报102台币；大盘加权股价指数 微幅收涨0.17%。
台积电最近三个月营收表现如下:
营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)
2013年12月 496.8 +12.1 +33.7
2013年11月 443.3 -14.4 +0.1
2013年10月 518.0 -6.5 +3.6(完)
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选