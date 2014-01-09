台湾货币市场：两年期存单标售加权平均利率料在0.72-0.75%

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北1月9日 - 台湾金融机构周四表示，预估央行明日标售的两年期定存单加权平均得标利率料落在0.72-0.75%。
根据路透周四访谈五家金融机构认为明日的央行两年期定存单标售利率区间在0.72-0.75%。
“一年期存单利率上来了，而且农历年前大家都保守一点，”一位大型银行交易人士表示。
她并称，不过两年期存单标售的金额仅100亿台币，金额有限之下，预料利率上升的幅度将不致太大。
也有外商银交易人士表示，长天期的公债殖利率、利率交换(IRS)利率近期稍有扬升趋势，因此央行两年期存单标售利率走扬也符合市场的预期。
台湾央行上周标售的1,000亿台币的364天期存单标售加权平均得标利率为0.584%。略高于市场预期，亦高于上月的0.564%。
12月间标售两年期存单加权平均得标利率在0.72%，符合预期。
以下为2002-2013年及本次两年存单标售结果一览表：
标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率
(亿台币)
2013年12月13日 0.720 100 1.875%
2013年11月08日 0.756 100 1.875%
2013年10月11日 0.794 100 1.875%
2013年 9月12日 0.797 100 1.875%
2013年 8月 9日 0.780 100 1.875%
2003年 7月15日 1.261 390 1.375%
2003年 2月19日 1.457 200 1.625%
2003年 1月15日 1.529 100 1.625%
2003年 1月 2日 1.670 200 1.625%
2002年12月18日 1.694 150 1.625%
2002年12月11日 1.677 181 1.625%
2002年12月 5日 1.677 140 1.625%
2002年11月22日 1.782 12 1.625%
2002年11月21日 1.786 56 1.625%
2002年11月 8日 2.032 133 1.875%
2002年10月18日 2.110 4 1.875%
2002年10月 3日 2.132 110 1.875%
2002年 9月19日 2.193 120 1.875%
2002年 9月11日 2.110 5 1.875%
2002年 9月 5日 2.186 60 1.875%
2002年 8月26日 2.110 2 1.875%
2002年 8月22日 2.180 70 1.875%
2002年 8月14日 2.110 73.5 1.875%
2002年 8月 8日 2.132 114 1.875%
2002年 7月24日 2.207 17 1.875%
2002年 7月18日 2.225 137 1.875%
2002年 7月10日 2.247 20 1.875%
2002年 7月 8日 2.247 2 1.875%
2002年 7月 5日 2.247 17 1.875%
2002年 7月 4日 2.284 202 1.875%
2002年 6月26日 2.434 181 2.125%
2002年 6月25日 2.434 319 2.125%
2002年 6月24日 2.445 459 2.125%
2002年 5月28日 2.725 2 2.125%
2002年 5月27日 2.747 23 2.125%
2002年 4月29日 2.817 70 2.125%
2002年 4月 1日 2.787 119 2.125%
2002年 3月 4日 2.701 147 2.125%
2002年 2月 4日 2.779 97 2.125%
2002年 1月 7日 2.742 56.5 2.125%(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申