版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 17:03 BJT

台湾货币市场：两年期存单标售加权平均利率料在0.72-0.75%

路透台北1月9日 - 台湾金融机构周四表示，预估央行明日标售的两年期定存单加权平均得标利率料落在0.72-0.75%。

根据路透周四访谈五家金融机构认为明日的央行两年期定存单标售利率区间在0.72-0.75%。

“一年期存单利率上来了，而且农历年前大家都保守一点，”一位大型银行交易人士表示。

她并称，不过两年期存单标售的金额仅100亿台币，金额有限之下，预料利率上升的幅度将不致太大。

也有外商银交易人士表示，长天期的公债殖利率、利率交换(IRS)利率近期稍有扬升趋势，因此央行两年期存单标售利率走扬也符合市场的预期。

台湾央行上周标售的1,000亿台币的364天期存单标售加权平均得标利率为0.584%。略高于市场预期，亦高于上月的0.564%。

12月间标售两年期存单加权平均得标利率在0.72%，符合预期。

以下为2002-2013年及本次两年存单标售结果一览表：

标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率

(亿台币)

2013年12月13日 0.720 100 1.875%

2013年11月08日 0.756 100 1.875%

2013年10月11日 0.794 100 1.875%

2013年 9月12日 0.797 100 1.875%

2013年 8月 9日 0.780 100 1.875%

2003年 7月15日 1.261 390 1.375%

2003年 2月19日 1.457 200 1.625%

2003年 1月15日 1.529 100 1.625%

2003年 1月 2日 1.670 200 1.625%

2002年12月18日 1.694 150 1.625%

2002年12月11日 1.677 181 1.625%

2002年12月 5日 1.677 140 1.625%

2002年11月22日 1.782 12 1.625%

2002年11月21日 1.786 56 1.625%

2002年11月 8日 2.032 133 1.875%

2002年10月18日 2.110 4 1.875%

2002年10月 3日 2.132 110 1.875%

2002年 9月19日 2.193 120 1.875%

2002年 9月11日 2.110 5 1.875%

2002年 9月 5日 2.186 60 1.875%

2002年 8月26日 2.110 2 1.875%

2002年 8月22日 2.180 70 1.875%

2002年 8月14日 2.110 73.5 1.875%

2002年 8月 8日 2.132 114 1.875%

2002年 7月24日 2.207 17 1.875%

2002年 7月18日 2.225 137 1.875%

2002年 7月10日 2.247 20 1.875%

2002年 7月 8日 2.247 2 1.875%

2002年 7月 5日 2.247 17 1.875%

2002年 7月 4日 2.284 202 1.875%

2002年 6月26日 2.434 181 2.125%

2002年 6月25日 2.434 319 2.125%

2002年 6月24日 2.445 459 2.125%

2002年 5月28日 2.725 2 2.125%

2002年 5月27日 2.747 23 2.125%

2002年 4月29日 2.817 70 2.125%

2002年 4月 1日 2.787 119 2.125%

2002年 3月 4日 2.701 147 2.125%

2002年 2月 4日 2.779 97 2.125%

2002年 1月 7日 2.742 56.5 2.125%(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐