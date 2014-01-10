台股业绩：鸿海去年12月营收4,909.3亿台币，年增18.87%

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透台北1月10日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 周五公布，去年12月合并营收为4,909.3亿台币，较上年同期成长18.87%。
鸿海上年同期营收为4,129.99亿台币。
该股今日收高0.87%，报81.2台币；大盘加权股价指数 微幅收高0.17%。
鸿海最近三个月营收表现如下:
营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)
2013年12月 4,909.3 +7.61 +18.87
2013年11月 4,561.9 +19.22 +18.00
2013年10月 3,826.2 +13.25 +13.15(完)
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选