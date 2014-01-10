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货币新闻 | 2014年 1月 10日 星期五 15:41 BJT

台股业绩：鸿海去年12月营收4,909.3亿台币，年增18.87%

路透台北1月10日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 周五公布，去年12月合并营收为4,909.3亿台币，较上年同期成长18.87%。

鸿海上年同期营收为4,129.99亿台币。

该股今日收高0.87%，报81.2台币；大盘加权股价指数 微幅收高0.17%。

鸿海最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2013年12月 4,909.3 +7.61 +18.87

2013年11月 4,561.9 +19.22 +18.00

2013年10月 3,826.2 +13.25 +13.15(完)

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