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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 17:15 BJT

路透基点：上海申通地铁获得逾80亿元人民币贷款，用于两条线路建设

路透香港1月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，上海申通地铁集团有限公司已经获得两笔银团贷款，总计超过80亿元人民币（13.2亿美元），将用于两条地铁线路的建设。

一笔是65.6亿元人民币的融资，由交通银行上海分行牵头，用于地铁申松9号线第三期工程的建设。另一笔是16.19亿元人民币，由中国农业银行上海分行牵头，用于申嘉11号线的迪士尼度假村站点的建设。

两笔贷款都是25年期，利率是中国人民银行基准利率的90%。

交通银行在申松线的融资中承贷9.9549亿元人民币，还有其它六家银行参与，分别是：中国工商银行（17.089亿元）、中国银行（11.215亿元）、农业银行（8.872亿元）、上海浦东发展银行（8.794亿元）、国家开发银行（7.047亿元）和中国建设银行（2.651亿元）。

农业银行在申嘉线的融资中承贷7.133亿元人民币。此外，交通银行、建设银行和中国工商银行也都参与，各自承贷5.505亿元、1.904亿元和1.648亿元人民币。

贷款分别通过上海轨道交通申松线发展有限公司和上海轨道交通申嘉线发展有限公司借入，由申通地铁集团提供担保。

两笔融资协议都是在12月13日签署。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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