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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 17:20 BJT

印尼经济：央行预估2014年GDP增长率落在5.8-6.2%区间低端

路透雅加达1月9日 - 印尼央行总裁周四表示，2013年印尼国内生产总值(GDP)增长5.7%，并预计2014年GDP增长率落在5.8-6.2%区间的低端 。

央行总裁Agus Martowardojo说，2013年经常帐赤字与GDP之比为3.5%。

央行稍后并宣布维持指标利率在7.50%不变，一如预期 。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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