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货币新闻 | 2014年 1月 10日 星期五 16:39 BJT

新债招标：台湾中钢10年公司债以1.95%定价，落于预估区间下限

路透台北1月10日 - 台湾龙头钢厂--中钢 周五公布，标售的10年期公司债以1.95%定价，落于市场预估1.95-1.985%利率区间下限，发行金额70亿台币。

中钢同时标售的七及15年期债则分别以1.75%、2.15%定价，发行金额分别为69亿及90亿台币。总计本次公司债标售金额为229亿台币，略低于原计划的240亿台币。

路透先前调查显示，六家承销商预估中钢七年期债得标利率在1.70-1.75%附近、15年期得标利率在2.165-2.220%。

中钢去年6月标售出总额196亿台币的公司债，七年、10及15年期券分别以1.44%、1.60%、1.88%定价，发行量各为63亿、97、36亿台币。

中钢无担债发行评等为"twAA－"。(完)

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