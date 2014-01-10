新债招标：台湾中钢10年公司债以1.95%定价，落于预估区间下限

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透台北1月10日 - 台湾龙头钢厂--中钢 周五公布，标售的10年期公司债以1.95%定价，落于市场预估1.95-1.985%利率区间下限，发行金额70亿台币。
中钢同时标售的七及15年期债则分别以1.75%、2.15%定价，发行金额分别为69亿及90亿台币。总计本次公司债标售金额为229亿台币，略低于原计划的240亿台币。
路透先前调查显示，六家承销商预估中钢七年期债得标利率在1.70-1.75%附近、15年期得标利率在2.165-2.220%。
中钢去年6月标售出总额196亿台币的公司债，七年、10及15年期券分别以1.44%、1.60%、1.88%定价，发行量各为63亿、97、36亿台币。
中钢无担债发行评等为"twAA－"。(完)
参看中钢相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选