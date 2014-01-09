CNH动态：美元/人民币短天期远汇升至近两个月高点，农历节前利率看升

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月9日 - 香港离岸人民币远汇曲线 抬升，市场人士指出，虽然目前资金充裕，但市场预期农历假期前资金偏紧，远汇点子脱离上月底徘徊的相对低档区，缓步向上。
市场人士表示，随着农历年前的资金需求浮现，以及人民币汇价急升趋势打住后，相关选择权美元卖盘减少，预料远汇点子还会继续往上攀升。但除非境内资金情势快速吃紧，一年期远汇在650-700点间料有支撑。
“swap point前一阵子的确是太低了一点，境内的利率在农历年前会慢慢上来，看到很多中资行逢低布局。”一亚洲系银行交易员说。
本地时间下午5:53时，美元/人民币一天期升水报 3.2/6.2，为去年11月初来最高，上日在4.1。不过，今日的交易将在下周一(13日)到期，期限较长。
一年期远汇升水 报555/575，较上日的约600略收窄了些，但较开年首个交易日（1月2日）的约360点明显上升。
交易员指出，上日一天期DF点子回弹，引发的美元空头回补买盘令全体曲线向上。今日则持续因选择权相关的美元卖盘而回跌，但在人民币即期升势放缓后，部份人士预估选择权买盘料不如先前积极，因而进场买高美元/CNH远汇。
中国银行间市场主要回购加权利率 呈现短跌长升，七天回购利率一度跌破4%，但跨月资金则供不应求，价格持续攀升。市场人士表示，14天以内资金供给仍旧充裕，但年底资金需求则只增不减，机构谨慎心态难改，密切关注即将到来的月中缴税是否对资金面造成冲击。
本地时间下午6:25时，离岸即期汇价 报6.0380，盘初延续上日的修正跌势，最低见6.0427，距离昨天创下的盘中纪录高点6.0319跌了108点子，上日收报6.0389。（完）
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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