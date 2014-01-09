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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 17:34 BJT

印尼央行：维持指标利率于7.50%，符合市场预期

“政策符合2014年通胀率趋向3.5-5.5%情况，”印尼央行总裁Agus Martowardojo称。

路透调查的多数分析师事先已预期印尼央行将维持指标利率不变，因经济成长放缓，且通胀率维持远低于官方目标。

央行宣布后，印尼卢比兑美元 报12,185，印尼股市 上涨0.01%。(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华/艾茂林)
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