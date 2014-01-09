《中国债市每日综述》现券走势趋稳，春节前资金预期一般决定行情小波段

* 跨月资金紧俏预期偏谨慎，现小波段行情研判

* 短期资金宽松，CPI数据低于市场预期有所助益

* 然春节前流动性预期一般，加之新债发行渐密

路透北京1月9日 - 中国银行间债市周四现券走势趋稳。市场人士表示，短期资金宽松，CPI数据低于市场预期，助益现券收益率和IRS下探；然春节前流动性预期一般，加之新债发行渐密，小波段行情研判中卖盘浮现，推动现券收益率又转而上行。

“现券和国债期货都是先涨后跌，像七年国债跟昨天收盘水平差不多，”上海一大型券商交易员称，“资金面松，CPI低于市场预测均值，(收益率)上午先下去了；但资金面的宽松是短暂的，市场供给也不少，后市不是特乐观，就又上来了。”

上海一银行资深交易员也称，现券、IRS和国债期货市场间所体现出的市场逻辑关系略混乱，重点紧盯资金变化。

上述券商交易员进一步指出，当前现券收益率或在形成短期底部，进一步下探的空间有限；市场看多信心不足，自己预期也偏悲观，本周内顺小波段而动，后期收益率或现上探。

剩余期限约6.78年的国债130020券 最新成交对应收益率在4.58%，与上日尾盘同，上午曾触及4.55%。五年期国债期货主力合约1403 收报91.502元人民币，较上日结算价跌0.148元，或0.16%。

人民币利率互换(IRS) 下跌，交易员认为，流动性进一步向好，跟随现券走势，IRS同步回落，午后跌幅略有收窄，考虑到元月以来已累积不小跌幅，后续走势应密切关注资金面状况。

中国2013年全年CPI同比上涨2.6%，远低于年初设定的3.5%控制目标。12月CPI同比上涨2.5%，涨幅创七个月新低；展望新的一年，预计通胀仍将温和可控，而这会为调结构创造更多政策空间。尽管通胀无忧，且经济仍显疲弱，但分析人士指出，预期货币政策会出现明显放松仍不现实。

**跨月资金紧俏预期偏谨慎**

银行间市场主要回购加权利率 延续跌势，七天回购利率一度跌破4%，但跨月资金则供不应求，价格持续攀升。市场人士表示，14天以内资金供给仍旧充裕，但年底资金需求只增不减，机构谨慎心态难改，密切关注即将到来的月中缴税是否对资金面造成冲击。

“这几天短期(资金)都比较好，不过跨春节的资金上去了，只要大行不出了，价格就涨了”，上海一银行交易员表示。

“现在松，不一定下周也松，下周开始缴税了，”华北一银行交易员表示，而且1月份是季度缴税，相比每月例行缴税数量要增多，“还是谨慎为好吧。”

中国央行公开市场连续两周零操作“以静制动”。考虑到后续财税上缴及春节前现金备付压力难免，若有需要，央行应会适度出手微调流动性，但总体政策应不改偏紧的基调。CN/MMTCN]

北京时间17:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7677 2.8002 -3.25

七天 4.0167 4.0799 -6.32

14天 4.7901 4.9114 -12.13

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.9600 2.9700 +199.00

七天 4.1900 4.1900 +0.00

14天 4.4000 4.5000 -10.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8023 2.8400 -3.77

七天 4.0200 4.1500 -13.00

14天 4.7000 4.9600 -26.00

Shibor

其中:隔夜 2.7940 2.8300 -3.60

七天 4.0200 4.1260 -10.60

三个月 5.5837 5.5821 +0.16

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