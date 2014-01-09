《中国债市每日综述》现券走势趋稳，春节前资金预期一般决定行情小波段

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 跨月资金紧俏预期偏谨慎，现小波段行情研判
* 短期资金宽松，CPI数据低于市场预期有所助益
* 然春节前流动性预期一般，加之新债发行渐密
路透北京1月9日 - 中国银行间债市周四现券走势趋稳。市场人士表示，短期资金宽松，CPI数据低于市场预期，助益现券收益率和IRS下探；然春节前流动性预期一般，加之新债发行渐密，小波段行情研判中卖盘浮现，推动现券收益率又转而上行。
“现券和国债期货都是先涨后跌，像七年国债跟昨天收盘水平差不多，”上海一大型券商交易员称，“资金面松，CPI低于市场预测均值，(收益率)上午先下去了；但资金面的宽松是短暂的，市场供给也不少，后市不是特乐观，就又上来了。”
上海一银行资深交易员也称，现券、IRS和国债期货市场间所体现出的市场逻辑关系略混乱，重点紧盯资金变化。
上述券商交易员进一步指出，当前现券收益率或在形成短期底部，进一步下探的空间有限；市场看多信心不足，自己预期也偏悲观，本周内顺小波段而动，后期收益率或现上探。
剩余期限约6.78年的国债130020券 最新成交对应收益率在4.58%，与上日尾盘同，上午曾触及4.55%。五年期国债期货主力合约1403 收报91.502元人民币，较上日结算价跌0.148元，或0.16%。
人民币利率互换(IRS) 下跌，交易员认为，流动性进一步向好，跟随现券走势，IRS同步回落，午后跌幅略有收窄，考虑到元月以来已累积不小跌幅，后续走势应密切关注资金面状况。
中国2013年全年CPI同比上涨2.6%，远低于年初设定的3.5%控制目标。12月CPI同比上涨2.5%，涨幅创七个月新低；展望新的一年，预计通胀仍将温和可控，而这会为调结构创造更多政策空间。尽管通胀无忧，且经济仍显疲弱，但分析人士指出，预期货币政策会出现明显放松仍不现实。
**跨月资金紧俏预期偏谨慎**
银行间市场主要回购加权利率 延续跌势，七天回购利率一度跌破4%，但跨月资金则供不应求，价格持续攀升。市场人士表示，14天以内资金供给仍旧充裕，但年底资金需求只增不减，机构谨慎心态难改，密切关注即将到来的月中缴税是否对资金面造成冲击。
“这几天短期(资金)都比较好，不过跨春节的资金上去了，只要大行不出了，价格就涨了”，上海一银行交易员表示。
“现在松，不一定下周也松，下周开始缴税了，”华北一银行交易员表示，而且1月份是季度缴税，相比每月例行缴税数量要增多，“还是谨慎为好吧。”
中国央行公开市场连续两周零操作“以静制动”。考虑到后续财税上缴及春节前现金备付压力难免，若有需要，央行应会适度出手微调流动性，但总体政策应不改偏紧的基调。CN/MMTCN]
北京时间17:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
-----------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.7677 2.8002 -3.25
七天 4.0167 4.0799 -6.32
14天 4.7901 4.9114 -12.13
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.9600 2.9700 +199.00
七天 4.1900 4.1900 +0.00
14天 4.4000 4.5000 -10.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.8023 2.8400 -3.77
七天 4.0200 4.1500 -13.00
14天 4.7000 4.9600 -26.00
Shibor
其中:隔夜 2.7940 2.8300 -3.60
七天 4.0200 4.1260 -10.60
三个月 5.5837 5.5821 +0.16
-----------------------------------------------------------(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申