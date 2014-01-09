台湾汇市：台币收盘微贬，非农数据公布前走势或钝化

* 台币全日略略偏弱整理 * 非农数据前押注美元买盘已渐少 * 明日实质交易区间料在30.100附近游走 路透台北1月9日 - 台币兑美元 周四微幅收低1.2分，在美国12月非农数据即将 公布前夕，市场倾向观望以对，但外资美元买盘仍然稍多，令台币走低。市场料明日交易台 币仍将在30.100附近游走，静待非农数据出炉。 台币走势暂与今日收升的韩元 脱勾，韩国央行今日决定维持利率水准不变， 令此前押注韩国降息的投资者解除押注 。汇银人士指出，虽然市场预期非 农数据将表现亮丽，但此前一波美元买盘已令台币贬至30.100附近，市场追价谨慎，料明日 不会再度积极追价。 “(非农)大奖要揭晓了，不需要再下赌注。”一本地银行交易员说。 市场人士指出，今日场中外资虽倾向站在美元买方，但没有积极动作，一些担心台币持 续弱势的进口商也有零星美元买盘，但均遭出口商的抛汇力道抵销，令台币仅微微走弱，明 日料在30.100附近出口商的美元卖压依旧沉重，窄幅交投为最大可能。 此外，市场人士也注意到，外资在现汇市场没有明显的汇入汇出，但在海外NDF市场的 美元多头已呈现获利了结的趋势 美元强势不再，明日或须同步注意现汇市场的美元卖盘是 否明显增加。 今日台币实质交易区间主要在30.060-30.120，上日在30.050-30.090。 海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 走势今日与现汇悖离，市场的美元远汇卖盘 增多令报价下滑，一个月期美元/台币换汇点从此前的溢价转为折价；一个月远汇报价TWD1 MNDFOR=尾盘来到30.025/055，上日收在30.130。 台湾股市 周四收跌至8,500点附近；台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台 股买超2.63亿台币，连续第三日买超，三日来共买超48.65亿台币。 本周的全球重要经济事件与数据有： 周四：美国堪萨斯城联邦储备银行总裁发表演说、欧元区12月企业景气指数、德国11月 工业生产、美国一周初请失业金人数； 周五：美国12月非农就业岗位、美国圣路易斯联邦储备银行总裁发言。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.252 30.315 30.060-30.270 30.260 8.57 7.55 元太外汇经纪公司 30.236 30.236 30.082-30.240 30.240 3.43 4.26 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 0.010/0.020 美元/台币六个月期 -0.140/-0.115 -0.105/-0.085 (完)