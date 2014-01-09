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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 17:33 BJT

工信部称非法开采稀土的现象仍存在

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月9日 - 中国工业和信息化部副部长苏波周四称，尽管治理整顿稀土行业已经两年，非法开采、污染环境和走私等现象仍然存在。

苏波在稀土企业会议上指出，尽管对稀土行业的监管做了长期努力，由于“地方保护主义比较严重”以及执法和监管的不力，违法现象仍然存在。

工信部网站上发布的声明称，各级地方政府要按照国务院要求，加大打击非法行为的力度；有关条例的修改完善将很快出台。

声明指出，包钢集团、中国五矿和中铝公司等六家企业将继续推进兼并重组，主导行业的整合。（完）

编译：李富强 发稿：王琛
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