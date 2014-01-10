《离岸人民币综述》境内外利差扩大，上半年离岸融资需求热络

记者 李珊珊

路透香港1月10日 - 北大方正集团点心债为2014年点心债市场拉开序幕，该期券挟着离岸少见行业背景、相对高的收益率以及人民币升值预期，在二级市场创出近期少见的火爆行情。在境内外利差逐渐拉宽之际，预料＂水往低处流＂效应，将吸引更多企业至离岸融资。

随着人民币国际使用快速增长，以及各个离岸中心崛起，人民币投资需求在美国量化宽松(QE)逐步退场的首年仍相当畅旺。而人民币相对于其他货币的强势表现，以及持续升值的预期，令进取型投资人仍驻足在这块市场，也让北大方正集团在离岸市场，首次亮相即获得投资人满堂彩。

该家由北京大学持股70%的IT创新产业集团，本周透过海外子公司坤智发行利率5.875%的三年期点心债，定价后价格在二级市场大幅跳升，最高至近102元，周五下午持平在101.75。 香港一级场交易商人士指出，该期券除了科技行业背景在离岸少见外，母集团信用强度，以及人民币升值预期，令债券在二级市场受到大力追捧。

该名交易商分析表示，人民币债券基本尚有3-5%的收益，再加上人民币每年约2%的升值幅度。QE甫开始退场，市场流动性还没有受到影响，这令点心债第一季行情仍有可期。

“在经济指标转好带动股市之前，点心债仍是相对好的投资，我们看到私人银行、避险基金都在，没有离开。”该名人士说，“（北大方正）二级市场看到私人银行进来扫货。”

此外，发行人为离岸少见的信息行业背景，也吸引了想要分散行业风险的投资人。

星展财资及市场部固定收入业务总监李福陈指出，“预期今年会看到更多工业背景的发行人进到离岸市场，因投资人欢迎有业务稳定、信用良好的发行人，并减少部位集中在房地产行业上。”

北大方正点心债共发行12亿元，认购倍数为3.83倍，香港及新加坡投资人超过九成，分配比例分别为57%、42%；38%为基金及避险基金，私人银行及零售客户占45%，银行为17%。

不仅是投资人开心，离岸低廉的融资成本，也让发行人获益。北大方正集团去年底在境内发行一档三年期人民币债券，利率为7.65%。

渣打银行表示，离岸贷款总量在今年可能进一步成长，原因是人民币在境内的借贷成本上升，加上可能会出现信贷收紧，将令以内地为主要根据地的企业考虑在离岸作融资。该行最新调查显示，52%受访企业在过去6个月增加使用离岸人民币贷款，是外汇、贸易、存款及贷款等各项产品中近期升幅最大，其中又以出口业在未来6个月内增加使用离岸贷款的比例最高。

不过，市场人士亦指出，今年下半年后点心债行情可能会较为波动，下档风险包括，发行人抢在QE退场效应发酵前进行再融资，导致上半年债券供给量大增；政府加快拓容资金回流境内的渠道。同时，市场也关注中国金融体系乱象＂拆弹＂期间，是否导致企业信用风险上升。

根据中银国际统计，2013年离岸人民币债券发行量同比增长12%，为1,374亿元；人民币存款证(CDs)发行量大增60%至2,466亿元人民币，创新高。结构上，金融债占总发行量51.8%，为最大宗，房地产债券占14.5%，工业业仅占约11%；期限仍以三年期为最大宗，约占55%，五年期发行量则上升一至24%，前一年仅12.4%。

2013年日本除外的亚洲美元债券市场发行量为1,204.5亿美元，同比上涨3%。其中，中国及香港发行人发行量为约678.5亿元，较上一年度成长39%，占总发行量的比重也由前一年度的42%升至56%。

欲浏览，请点选：(link.reuters.com/cur85v)

离岸人民币债券主要发行列表...........................请点选:

台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:

**本周市场动态**

--中国进出口银行周一宣布，将于下周五(17日)在香港招标发行至多40亿元人民币点心债。其中将通过金管局的“配售统筹窗口”向外国中央银行、主权机构和地区货币管理当局配售3亿元三年期债券。

--渣打银行人民币环球指数11月升至新高1,301，按年升78.9%，按月升6.1%，因人民币升值预期带动离岸资金池成长所致。该指数于2012年11月成立，主要测度人民币国际化程度，涵盖范围包括香港、新加坡、台湾及伦敦。基数为100（2010年12月31日）。

--伦敦安石集团 获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格，为伦敦去年10月获批800亿元人民币RQFII额度后，首家获批资格的英国金融机构。汇丰银行为其托管行。

--中国南方东英资产管理公司表示，与英国交易所买卖基金(ETF)机构Source共同推出首支在欧洲市场交易的人民币合格境外机构投资者(RQFII) ETF基金，提供投资人进入中国A股市场的另一渠道。

--香港银行机构截止11月末的人民币存款 按月增加5. 8%，为8,270亿元，连续第四个月创历史新高。加计存款证（CDs）香港人币资金池2013年突破万亿（兆）元大关已无悬念。 （完）