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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 18:31 BJT

香港金融：港交所即将启动上市公司股东架构的公众谘询程序--消息

2013年，香港监管当局曾拒绝互联网巨头阿里巴巴在港首次公开招股(IPO)，因该公司要求保持特殊股东结构，以便一部分高管与创始人有权提名和控制董事会。他们共计仅占13%的该公司股权。这一要求与港交所的一股一票原则相悖。

港交所 11月称，正考虑启动公众谘询程序。

香港证监会和港交所结算所均拒绝置评。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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