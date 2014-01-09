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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 17:53 BJT

路透基点：中信资源正寻求3亿美元融资--RLPC

路透香港1月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，香港上市企业中信资源控股有限公司正在寻求3亿美元的三年定期贷款。

中国信托商业银行负责安排这笔融资，正在组建高级别的安排行团队。

消息人士称，贷款利率较Libor加码220个基点，受邀银行有150个基点的前端费。

消息人士还称，银行受邀以两个层次承贷，5,000万美元或者3,000-4,900万美元。

筹集的资金将用来为一笔将于2014年5月到期的10亿美元七年期债券提供再融资。当初发债所得资金被部分用于支持中信资源收购哈萨克斯坦的油气资产，亦被用作营运资本。

中信资源上次融资是在2012年11月，获得4亿美元的三年定期贷款，利率为较Libor加码210个基点。该融资案由五家银行组成的银团牵头，并还有其它12家银行参与，贷款规模也初始的2亿美元大幅上调。那五家牵头银行是：台湾银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、瑞穗银行和台湾合作金库。

穆迪给予中信资源Ba3的评级。（完）

(编译 高琦 审校 白云)
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