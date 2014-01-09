路透基点：中信资源正寻求3亿美元融资--RLPC

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，香港上市企业中信资源控股有限公司正在寻求3亿美元的三年定期贷款。
中国信托商业银行负责安排这笔融资，正在组建高级别的安排行团队。
消息人士称，贷款利率较Libor加码220个基点，受邀银行有150个基点的前端费。
消息人士还称，银行受邀以两个层次承贷，5,000万美元或者3,000-4,900万美元。
筹集的资金将用来为一笔将于2014年5月到期的10亿美元七年期债券提供再融资。当初发债所得资金被部分用于支持中信资源收购哈萨克斯坦的油气资产，亦被用作营运资本。
中信资源上次融资是在2012年11月，获得4亿美元的三年定期贷款，利率为较Libor加码210个基点。该融资案由五家银行组成的银团牵头，并还有其它12家银行参与，贷款规模也初始的2亿美元大幅上调。那五家牵头银行是：台湾银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、瑞穗银行和台湾合作金库。
穆迪给予中信资源Ba3的评级。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申