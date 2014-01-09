路透基点：波司登三年期贷款规模提高至2.2亿美元--RLPC

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港上市企业波司登国际控股有限公司的三年期1.50亿美元定期贷款规模已经提高至2.2亿美元，此前一般银团阶段获13家银行参贷。
唯一簿记行渣打银行承贷3,000万美元。南洋商业银行亦承贷3,000万美元，获牵头行头衔。
四家银行以主办行头衔各自承贷2,000万美元，它们是：法国巴黎银行、工银亚洲、三井住友银行和大丰银行。
八家银行以安排行头衔参贷，上海银行(香港)承贷1,500万美元，高雄银行海外分支承贷500万美元，其余六家银行--彰化银行、华南银行、日盛国际商业银行、台湾土地银行、台湾合作金库银行和永隆银行--各自承贷1,000万美元。
暂定1月13日签约，1月24日开始取款。
这项贷款平均年期为2.625年，利率是Libor加码200个基点。综合收益260个基点，前端费用157个基点。
融资所得将用在营运资本和再融资。
波司登上次在市场筹资是2012年9月，当时敲定一笔1.50亿美元三年期定期贷款，最高综合收益是250基点，利率是Libor加码225个基点，贷款平均年期为2.9年。
波司登是中国境内最大规模的羽绒服装企业，旗下四大核心羽绒服品牌，包括波司登、雪中飞、康博和冰洁。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申