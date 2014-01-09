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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 18:27 BJT

路透基点：波司登三年期贷款规模提高至2.2亿美元--RLPC

路透香港1月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港上市企业波司登国际控股有限公司的三年期1.50亿美元定期贷款规模已经提高至2.2亿美元，此前一般银团阶段获13家银行参贷。

唯一簿记行渣打银行承贷3,000万美元。南洋商业银行亦承贷3,000万美元，获牵头行头衔。

四家银行以主办行头衔各自承贷2,000万美元，它们是：法国巴黎银行、工银亚洲、三井住友银行和大丰银行。

八家银行以安排行头衔参贷，上海银行(香港)承贷1,500万美元，高雄银行海外分支承贷500万美元，其余六家银行--彰化银行、华南银行、日盛国际商业银行、台湾土地银行、台湾合作金库银行和永隆银行--各自承贷1,000万美元。

暂定1月13日签约，1月24日开始取款。

这项贷款平均年期为2.625年，利率是Libor加码200个基点。综合收益260个基点，前端费用157个基点。

融资所得将用在营运资本和再融资。

波司登上次在市场筹资是2012年9月，当时敲定一笔1.50亿美元三年期定期贷款，最高综合收益是250基点，利率是Libor加码225个基点，贷款平均年期为2.9年。

波司登是中国境内最大规模的羽绒服装企业，旗下四大核心羽绒服品牌，包括波司登、雪中飞、康博和冰洁。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)
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