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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 18:08 BJT

新兴汇市：印尼卢比因空头回补而领涨；韩元在央行维持利率后上扬

马币(林吉特) 走高，因马来西亚11月工厂产出升幅高于预期。

不过分析师和交易商表示，新兴亚币可能长期承压，因美国的稳健复苏料将推动美联储继续缩减购债规模。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 105.01 104.87 -0.13 +0.26 105.28

坡元 1.2708 1.2737 +0.23 -0.60 1.2632

台币 30.252 30.240 -0.04 -1.00 29.950

韩元 1062.99 1064.90 +0.18 -0.71 1055.40

泰铢 33.03 33.04 +0.03 -0.51 32.86

菲律宾披索 44.62 44.70 +0.18 -0.49 44.40

印尼卢比 12185.00 12225.00 +0.33 -0.21 12160.00

印度卢比 62.01 62.07 +0.10 -0.33 61.80

马币 3.2750 3.2760 +0.03 +0.02 3.2755

人民币 6.0540 6.0512 -0.05 -0.00 6.0539

(完)

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