更新版 1-离岸人民币：台湾拟调高中资宝岛债发行额度，两岸金融三会下半年登场

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(新增主委说法及细节)
路透台北1月9日 - 台湾金管会主委曾铭宗周四表示，今年下半年两岸金融三会--金证二会、金银四会及金保二会仍会召开，并已经在规划当中，至于陆资来台发行的宝岛债额度上限100亿人民币也将有所调整。
曾铭宗今天在新春记者会上并指出，今年两岸金融三会皆率团赴北京召开的可能性很低，可能采行两会一起，亦或要看谈的项目有无共识情况而定。
“上半年尤其是两岸服务贸易协议还没过，怎么去跟他们(对岸)谈。顺序就要看谈的结果哪个比较快。”他说。
市场关注的宝岛债部分，他表示，希望来台发行对象能够多元化，不要只有陆银来台发行，台湾银行的大陆子行也可以发行宝岛债，以健全市场结构。
至于陆企发债的额度，他则认为，要进一步观察看人民币存款成长幅度，还有申请情况而定。
“今年宝岛债额度一定会调整，现在才1月耶。”他说。
金管会去年底针对政策开放陆企来台发行宝岛债上限暂在100亿人民币。
此外，金管会银行局局长桂先农指出，双币信用卡时程规画可能要八个月，央行也不反对，今年可望成行。但金管会官员补充称，人民币部分则要待两岸服务贸易协议通过。
桂先农亦透露，昨日大陆银监会通过四家本地银行开设第二家大陆分行，分别为第一金控旗下的成都分行，国泰世华银行的青岛分行以及土地银行及合库银行的天津分行。
路透去年底已引述消息人士称，台资银行申设中国大陆第二家分行近日陆续获中国银监会通知送件，包括国泰金控 、合库金 、土地银行、第一金 、华南金 和彰化银行 旗下银行均已可送件申请第二家分行。 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申