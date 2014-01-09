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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 18:21 BJT

更新版 1-离岸人民币：台湾拟调高中资宝岛债发行额度，两岸金融三会下半年登场

(新增主委说法及细节)

路透台北1月9日 - 台湾金管会主委曾铭宗周四表示，今年下半年两岸金融三会--金证二会、金银四会及金保二会仍会召开，并已经在规划当中，至于陆资来台发行的宝岛债额度上限100亿人民币也将有所调整。

曾铭宗今天在新春记者会上并指出，今年两岸金融三会皆率团赴北京召开的可能性很低，可能采行两会一起，亦或要看谈的项目有无共识情况而定。

“上半年尤其是两岸服务贸易协议还没过，怎么去跟他们(对岸)谈。顺序就要看谈的结果哪个比较快。”他说。

市场关注的宝岛债部分，他表示，希望来台发行对象能够多元化，不要只有陆银来台发行，台湾银行的大陆子行也可以发行宝岛债，以健全市场结构。

至于陆企发债的额度，他则认为，要进一步观察看人民币存款成长幅度，还有申请情况而定。

“今年宝岛债额度一定会调整，现在才1月耶。”他说。

金管会去年底针对政策开放陆企来台发行宝岛债上限暂在100亿人民币。

此外，金管会银行局局长桂先农指出，双币信用卡时程规画可能要八个月，央行也不反对，今年可望成行。但金管会官员补充称，人民币部分则要待两岸服务贸易协议通过。

桂先农亦透露，昨日大陆银监会通过四家本地银行开设第二家大陆分行，分别为第一金控旗下的成都分行，国泰世华银行的青岛分行以及土地银行及合库银行的天津分行。

路透去年底已引述消息人士称，台资银行申设中国大陆第二家分行近日陆续获中国银监会通知送件，包括国泰金控 、合库金 、土地银行、第一金 、华南金 和彰化银行 旗下银行均已可送件申请第二家分行。 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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