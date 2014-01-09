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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 18:18 BJT

路透基点：冠华国际控股发起15亿港元融资案--RLPC

路透香港1月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，香港上市企业冠华国际控股刚刚启动一笔15亿港元（1.93亿美元）的3.5年期贷款，用于对2012年3月获得的贷款提供再融资。

牵头行兼簿记行包括恒生银行、汇丰控股、大华银行、中信银行（国际）和中国信托商业银行。

贷款利率较Hibor或Libor加码244个基点，贷款平均年限为2.925年。

受邀银行以三个层次参贷。承贷1.5亿港元及以上的银行，担任牵头行，综合收益282个基点，费率是110个基点。承贷1-1.49亿港元的银行，担任主办行，综合收益275个基点，费率是90个基点。承贷5,000-9,900万美元的银行，担任安排行，综合收益268个基点，费率70个基点。

银行可以港元或美元参贷。

贷款通过冠华针织厂有限公司借入，由冠华国际控股、Best Linkage (Macao Commercial Offshore) Ltd、Victory City Overseas Ltd和Global Honour Investments Ltd提供担保。

安排于1月16日在新会冠华针织厂进行实地考察。

银行回复截止日期为2月12日。

借款人曾在2012年3月获得13.88亿港元的3.5年期贷款，综合收益355个基点，利率较Hibor或Libor加码293个基点。（完）

(编译 高琦 审校 白云)
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