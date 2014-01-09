路透基点：冠华国际控股发起15亿港元融资案--RLPC

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，香港上市企业冠华国际控股刚刚启动一笔15亿港元（1.93亿美元）的3.5年期贷款，用于对2012年3月获得的贷款提供再融资。
牵头行兼簿记行包括恒生银行、汇丰控股、大华银行、中信银行（国际）和中国信托商业银行。
贷款利率较Hibor或Libor加码244个基点，贷款平均年限为2.925年。
受邀银行以三个层次参贷。承贷1.5亿港元及以上的银行，担任牵头行，综合收益282个基点，费率是110个基点。承贷1-1.49亿港元的银行，担任主办行，综合收益275个基点，费率是90个基点。承贷5,000-9,900万美元的银行，担任安排行，综合收益268个基点，费率70个基点。
银行可以港元或美元参贷。
贷款通过冠华针织厂有限公司借入，由冠华国际控股、Best Linkage (Macao Commercial Offshore) Ltd、Victory City Overseas Ltd和Global Honour Investments Ltd提供担保。
安排于1月16日在新会冠华针织厂进行实地考察。
银行回复截止日期为2月12日。
借款人曾在2012年3月获得13.88亿港元的3.5年期贷款，综合收益355个基点，利率较Hibor或Libor加码293个基点。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申