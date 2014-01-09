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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 19:10 BJT

表格：德国11月工业生产较前月上扬1.9%，增幅优于预期

路透柏林1月9日 - 德国经济部周四发布数据显示，该国11月工业生产较前月上涨1.9%，10月修正后为下滑1.2%。

德国经济部称数据显示2013年第四季工业生产成长，德国工业整体展望仍呈正面。

以下为详细数据(经季节调整):

工业生产 13年11月 13年10月 13年11月/10月

较上月(%) +1.9 -1.2 -0.7

指数(2005年为基期) 107.7 105.7 106.7

路透调查预估为11月工业生产增长1.5%。(完) (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
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