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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 20:09 BJT

英国央行：维持利率于纪录低位不变，符合市场预期

路透伦敦1月9日 - 英国央行周四维持货币政策不变，坚持将利率维持在纪录低位计划，直到英国经济扩大复苏范围。

英国央行称量化宽松资产购买规模维持在3,750亿英镑(路透预估为3,750亿英镑)。英国央行在货币政策决议后未发表声明。(完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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