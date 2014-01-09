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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 21:00 BJT

欧洲央行：一如预期维持利率于纪录低位，继续评估通胀“危险区”

欧洲央行将存款工具利率维持在0.0%不变，同时隔夜贷款利率亦保持在0.75%不变。

欧元区10月通胀率跌到0.7%后，欧洲央行在11月出手下调利率。欧元区12月通胀率0.8%，距离欧洲央行略低于2%的目标水准依然相去甚远。

市场现将注意力转向欧洲央行总裁德拉吉在1330GMT举行的新闻发布会，预计他将重申央行已准备好在未来采取行动。(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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