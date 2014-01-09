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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 20:51 BJT

美国数据：12月企业计划裁员人数创2000年以来最低--Challenger

美国周五将公布关键的非农业就业报告，预估12月新增就业岗位将达19.6万个。

Challenger数据显示，2013全年企业雇主共宣布裁员509,051个，较2012年的523,362下滑3%，是1997年以来最少的裁员人数。

12月数据较上年同期下降6%，是计划裁员人数连续第三个月同比下降。

电脑产业是12月最积极计划裁员的行业，预计裁员5,578个。

金融业是全年裁员最多的行业，有60,962个就业岗位遭砍，比起2012年的41,008个增加了49%。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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