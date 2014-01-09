美国各类经济指标总览--2014/1/9

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
美国劳工部周四公布，美国1月4日当周初请失业金人数降至33.0万人，预估为33.5万。美国一周续请失业金人数为286 .5万人(预估为284.0万人)。美国一周初请失业金人数四周均值为34.9万人。 当前值 前次值 失业率(%) 7.0 (11月) 7.3 (10月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加20.3 (11月) 增加20.0 (10月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (11月) +0.2 (10月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) 持平 (11月) -0.1 (9月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (10月) +0.1 (9月) 实质所得(%) +0.1 (10月) -0.3 (9月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.1 (11月) -0.2 (10月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (11月) +0.2 (10月) 国内生产总值(GDP)(%) +4.1 (第三季终值) +2.5 (第二季终值) GDP平减指数(%) +2.0 (第三季终值) +1.7 (第二季终值) 零售销售(%) +0.7 (11月) +0.6 (10月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差342.5 (11月) 逆差393.3 (10月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) -0.1 (10月) +0.7 (9月修正值) 产能利用率(%) 78.3 (9月) 77.9 (8月修正值) 初请失业金人数(万人) 33.0 (1月4日当周) 34.5 (12月28日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,350 (11月) 赤字920 (10月) 领先指标(%) +0.8 (11月) +0.1 (10月修正值) 个人所得(%) +0.2 (11月) -0.1 (10月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (11月) 持平 (10月) 消费者信贷(亿美元) 增加123.2 (11月) 增加179 (10月修正值) 企业库存(%) +0.7 (10月) +0.6 (9月修正值) 建筑支出(%) +1.0 (11月) 0.9 (10月修正值) 消费者信心 78.1 (12月) 72.0 (11月修正值) 房屋开工(万户) 109.1 (11月) 88.9 (10月) 建筑许可(万户) 100.7 (11月) 103.9 (10月修正值) 成屋销售(万户) 490 (11月) 512 (10月修正值) 新屋销售(万户) 46.4 (11月) 47.4 (10月修正值) 工厂订单(%) +1.8 (11月) -0.5 (10月) 耐久财(耐用品)订单(%) +3.4 (11月修正值) -0.7 (10月) 供应管理协会非制造业指数 53.0 (12月) 53.9 (11月) 供应管理协会制造业指数 57.0 (12月) 57.3 (10月) 趸售(批发)库存(%) +1.4 (10月) +0.5 (9月修正值) 进口物价(%) -0.6 (11月) -0.6 (10月修正值) 出口物价(%) +0.1 (11月) -0.6 (10月修正值) 单位劳工成本(%) -0.6 (第三季初值) +0.5 (第二季修正值) 非农业生产率(%) +1.9 (第三季初值) +1.8 (第二季修正值) 经常账(亿美元) 赤字948.4 (第三季) 赤字966.1 (第二季)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申