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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 17:06 BJT

台湾债市：102/11期借券成交31.67亿台币，加权平均利率0.5885%

路透台北1月10日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下：
    期别   成交值  最高利率  最低利率  加权平均利率  可交易余额  上日余额
  102/11    31.67    0.5900    0.5800        0.5885       118.5     115.5
  102/10    34.44    0.5900    0.5800        0.5874       342.5     340.5
                        
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
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