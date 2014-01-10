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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 17:04 BJT

台湾债市：103/2期五年公债中，银行业买超3.5亿

路透台北1月10日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/02 交
易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     16.00     12.50        +3.50
     票券业      0.50      2.50        -2.00
     证券业     13.50     15.00        -1.50
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