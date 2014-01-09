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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 07:30 BJT

重温稿-中国贸易：2013年服务贸易额料超5,200亿美元，创历史新高--商务部

路透上海1月9日 - 新华社周四援引中国商务部官员的话称，2013年中国服务贸易规模创历史新高，预计全年服务进出口总额将超过5,200亿美元，位居世界第三，年增幅料超过11%。

商务部新闻发言人姚坚在记者会上表示，“2013年中国服务贸易增长仍然主要由内需拉动，进口增速高于出口。”

他并称，从外部需求看，世界经济低速增长态势短期内难有明显改观，货物贸易增速下滑将对与其相配套的服务进出口造成压力。

商务部统计显示，去年1-11月，咨询、专有权利使用费和特许费、计算机和信息服务同比增幅分别为20%、15.9%和16%。传统服务中的旅游服务则延续了快速增长势头，占服务贸易总额的36.3%，仍是中国第一大服务进出口项目。

姚坚指出，今后一段时间，中国服务贸易规模有望保持较快增长，增幅将继续高于货物贸易。预计2015年服务贸易规模将超过6,000亿美元，2020年将突破1万亿美元。

中国证券报周四报导称，新一轮服务贸易促进政策有望近日出台，从上海自贸区建设方案看，服务外包将成为新一轮服务贸易促进政策支持的重点。 (完)

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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