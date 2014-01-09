重温稿-中国贸易：2013年服务贸易额料超5,200亿美元，创历史新高--商务部

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海1月9日 - 新华社周四援引中国商务部官员的话称，2013年中国服务贸易规模创历史新高，预计全年服务进出口总额将超过5,200亿美元，位居世界第三，年增幅料超过11%。
商务部新闻发言人姚坚在记者会上表示，“2013年中国服务贸易增长仍然主要由内需拉动，进口增速高于出口。”
他并称，从外部需求看，世界经济低速增长态势短期内难有明显改观，货物贸易增速下滑将对与其相配套的服务进出口造成压力。
商务部统计显示，去年1-11月，咨询、专有权利使用费和特许费、计算机和信息服务同比增幅分别为20%、15.9%和16%。传统服务中的旅游服务则延续了快速增长势头，占服务贸易总额的36.3%，仍是中国第一大服务进出口项目。
姚坚指出，今后一段时间，中国服务贸易规模有望保持较快增长，增幅将继续高于货物贸易。预计2015年服务贸易规模将超过6,000亿美元，2020年将突破1万亿美元。
中国证券报周四报导称，新一轮服务贸易促进政策有望近日出台，从上海自贸区建设方案看，服务外包将成为新一轮服务贸易促进政策支持的重点。 (完)
(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申