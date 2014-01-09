版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 19:08 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货触及近两个月低点，行业重要数据明日出炉

路透吉隆坡1月9日 - 马来西亚棕榈油期货周四下跌至将近两个月最低，跌势延续至第六日，一波技术性卖盘令价格承压，且马币升值打压市场买兴。

不过午盘价格稍获动能，因当前疲软价格吸引低接买盘，激起一些对棕榈油的需求。

马来西亚棕榈油局(MPOB)周五将公布马来西亚12月底库存及产量数据，部分投资人在数据公布之前先行轧平部位，给价格提供一些支撑。棕榈油本周迄今跌幅将近4%。

指标3月合约 小跌0.2%，收报每吨2,541马币，稍早时曾触及11月初以来低点2,517马币。

整体成交量为47,513口，比平日均量35,00口高出许多。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐